تواصل تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بجنوب سيناء

في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تواصل مديرية الشباب والرياضة تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للتنس الطاولة، بالإستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، بمشاركة 30 لاعبًا.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المباشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، وإعداد الناشئين لتمثيل مصر في المحافل الدولية.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية المستهدفة بما يمكن من تأهيل النشء والشباب بدنيًا وروحيًا وثقافيًا ورياضيًا واجتماعيًا.