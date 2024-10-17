ads
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تواصل تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بجنوب سيناء

دورات تنس الطاولة
دورات تنس الطاولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تواصل مديرية الشباب والرياضة تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للتنس الطاولة، بالإستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، بمشاركة 30 لاعبًا.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المباشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، وإعداد الناشئين لتمثيل مصر في المحافل الدولية.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية المستهدفة بما يمكن من تأهيل النشء والشباب بدنيًا وروحيًا وثقافيًا ورياضيًا واجتماعيًا.

الأنشطة والبرامج الشبابية الألعاب الرياضية البطل الأوليمبي الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي