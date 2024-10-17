"النوع الاجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة" ورشة عمل بخدمة اجتماعية حلوان

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان ورشة عمل بعنوان "النوع الاجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة"، وأقيمت الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور زغلول عباس حسنين، عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

أشرفت على تنظيم الورشة الدكتورة صفاء خضير خضير، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقد حاضر في الورشة كل من الدكتور أحمد صالح، مدير قسم التأهيل النفسي بمستشفى بهمن، ومصطفى إسماعيل، أخصائي نفسي بالمستشفى ذاته.

هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على قضايا النوع الاجتماعي وأهمية مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لتوعية المجتمع وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وقد تناولت الجلسات عدة محاور رئيسية، منها مفهوم النوع الاجتماعي، أشكال العنف ضد المرأة، والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على هذا العنف، بالإضافة إلى استراتيجيات الوقاية والتدخل.

وأكد الدكتور زغلول حسنين، أهمية مثل هذه الورش في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز دور الجامعة في خدمة قضايا المجتمع. وأضاف: "إن الكلية تسعى دائماً إلى المساهمة الفعالة في معالجة القضايا الاجتماعية الملحة.

من جانبها، أشارت الدكتورة صفاء خضير إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها الكلية لتعزيز التفاعل مع قضايا المجتمع وتأهيل الطلاب للتعامل مع مختلف التحديات الاجتماعية.

وقد شهدت الورشة حضوراً كثيفاً من طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة.

وفي ختام الفعالية، أوصى المشاركون بضرورة تكثيف الجهود لمكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة.