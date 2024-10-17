مبادرة "هنفيدهن" تنطم ندوة توعوية بمدينة شرم الشيخ

في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" نظمت مبادرة "هنفيدهن" ندوة توعوية لتعزيز الوعي حول تنظيم الأسرة والإرشاد الصحي، تحت إشراف قافلة من سيدات جنوب سيناء المشاركة في مبادرة هنفيدهن، وبالتعاون مع الإدارة الصحية بشرم الشيخ، وبمشاركة سيدات شرم الشيخ.

وتناولت الندوة حوار مفتوح عن أهمية تنظيم الاسرة من تحسين جودة الحياة وتقليل الأعباء المالية، ووسائل تنظيم الأسرة المتاحة، وأهمية استخدامها بشكل صحيح لضمان فعالية أكبر، فضلًا عن أهمية التواصل مع مقدمي الرعاية الصحية، وكيفية الاستفادة من الاستشارات الطبية المتاحة، مع التشديد على أهمية الدعم النفسي، مما يساهم في إتخاذ قرارات صحيحة بشأن تنظيم أسرهن.

يأتي ذلك بهدف تحسين الصحة العامة من خلال نشر الوعي حول أهمية تنظيم الأسرة، مما يسهم في تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل والولادة.