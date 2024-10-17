وزير الري يلتقي مدير إدارة المياه بالبنك الأفريقي لبحث أوجه التعاون

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، ميتشرا جوهانس شيروا المدير التنفيذي لإدارة المياه بالبنك الأفريقي للتنمية.

واستعرض الوزير خلال اللقاء أوجه التعاون المقترحة بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأفريقي للتنمية في عمل دراسات بحثية ومناطق تجريبية في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، وذلك تحقيقًا لمفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus والذي يعد من أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة.

كما تضمن اللقاء النقاش حول المشروعات المشتركة القائمة وأوجه التعاون المختلفة بين البنك والوزارة، حيث أكد الدكتور سويلم أن الوزارة ترحب بالتعاون مع البنك في العديد من المجالات.

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه ومع محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية التي تمثل ضغطًا متزايدًا على الموارد المائية، فقد أصبح من الضروري التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كمصدر للتعامل مع تحديات المياه والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، إلا أن الأمر يتطلب إجراء دراسات بحثية تستهدف تقليل تكلفة التحلية وانتهاج ممارسات زراعية مبتكرة بما يجعل التحلية ذات جدوى اقتصادية عند استخدامها في إنتاج الغذاء.