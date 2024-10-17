صبحي: إطلاق الحساب الفرعي للرياضة في مصر خطوة تاريخية ونقلة نوعية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي لإطلاق الحساب الفرعي لمساهمة الرياضة بالناتج المحلي الإجمالي، للرياضة في مصر، والأول على مستوى دول المنطقة العربية وافريقيا، وذلك بمقر معهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والمعهد.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة "يسعدني اليوم أن نُعلن عن إطلاق الحساب الفرعي للرياضة في مصر، وهي خطوة تاريخية نحو تعزيز مكانة مصر الريادية في المجال الرياضي على مستوى المنطقة والقارة"، مشيراً إلى أن هذا الحساب يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد المالية للرياضة المصرية، ويضمن الشفافية والمحاسبة في إنفاق الأموال العامة على هذا القطاع الحيوي.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن إطلاق هذا الحساب يأتي تماشياً مع رؤية الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم الأبطال الرياضيين، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، موضحاً أن هذا الحساب سوف يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للرياضة المصرية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

أضاف وزير الرياضة أن الحساب الفرعي للرياضة في مصر سيوفر قاعدة بيانات شاملة عن الإنفاق الرياضي، مما يساعد في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تخصيص الموارد، كما يسهم الحساب في تحسين الأداء الرياضي للمؤسسات والاتحادات الرياضية، وتحقيق نتائج أفضل في المحافل الدولية.

"إن الرياضة ليست مجرد هواية أو ترفيه، بل هي أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الصحة العامة، وبناء مجتمعات أكثر تماسكاً، ونحن نؤمن بأن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في مستقبل شبابنا، وبناء مصر الحديثة."

وأعرب "صبحي" عن سعادته لإطلاق أول حساب فرعي للرياضة بين دول المنطقة العربية، مشيداً بالدور الكبير لمعهد التخطيط القومي في إعداد هذه الدراسة، معلناً أن معهد التخطيط القومي هو الاستشاري العلمي والاقتصادي لوزارة الشباب والرياضة، بفضل ما يملكه من كوادر وخبرات علمية رصينة.

ووجه وزير الشباب في ختام كلمته الشكر لجميع من ساهم في إنجاح هذا المشروع، مشدداً علي مواصلة العمل الجاد لتطوير القطاع الرياضي في مصر، من أجل تحقيق أهداف هذا الحساب، والارتقاء بالرياضة المصرية إلى آفاق أوسع، وتوفير كل الدعم اللازم للرياضيين المصريين، لتمكينهم من تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف العربي إلى أن مشروع بناء الحسابات الفرعية للرياضة في مصر تم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومعهد التخطيط القومي، وبدعم ومشاركة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحاً أن هذه الدراسة تهدف إلى تقديم إطار لقياس مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير بيانات دقيقة لدعم السياسات الرياضية وتحقيق التنمية المستدامة، منوهاً إلى أن هذا الحساب يسهم في تعزيز فهم دور الرياضة في الاقتصاد، من خلال دعم اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة لتحسين إدارة القطاع الرياضي وزيادة الاستثمارات فيه.



وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من بينها: ضرورة العمل على تطوير وتنميط طرق جمع البيانات وإجراء المسوح المرتبطة بها، لضمان توفير أكبر قدر ممكن من البيانات اللازمة لبناء وتطوير وتحسين مساهمة الرياضة في الاقتصاد المصري، مع الاهتمام بالتقييم المستمر للأثر الاقتصادي للأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة.

جدير بالذكر أنه قد تم في وقت سابق توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المعهد ووزارة الشباب والرياضة حول بناء الحساب الفرعي الخاص بالرياضة في مصر لبيان مدى مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي المصري.