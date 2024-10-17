كشفت ولاء السلامين، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، من رام الله، تفاصيل الأوضاع في الضفة واعتداء المستوطنين على الفلسطينيين.

وقالت ولاء السلامين، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، من رام الله، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يعتدون على الفلسطينيين.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الاحتلال يقتحم عددا من المدن والبلدات بالضفة الغربية ويطلق الرصاص في فقوعة بقضاء جنين ما أدي إلى استشهاد سيدة.

وأشارت ولاء السلامين، إلى أن الضفة الغربية تعيش علي وقع القتل الصامت والمعارك والصامتة التي أودت بحياة ما يزيد عن 700 فلسطينيين.