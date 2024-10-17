وزير الصناعة ومحافظ البحيرة يفتتحان خطي إنتاج جديدين للأجبان بالطريق الصحراوي

افتتح المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، خطين إنتاج جديد للأجبان ) بمصنع بيتي التابع لمجموعة المراعي وذلك بحضور عبد الرحمن الدهاس نائب سفير المملكة العربية السعودية في مصر الوزير المفوض؛ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار؛ والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء.

وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح أعرب الوزير عن سعادته بتواجده في الاحتفال بتدشين خطين إنتاج جديد لإنتاج الأجبان في المصنع الذي يعمل بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنوياً، وحيث افتتاح خطوط الانتاج الجديدة، بعد أيام قليلة من الإعلان أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء إفتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل بقائمة أكثر المنتجات التي يتم استيرادها منذ عام 2014 حتى عام 2023 والتي كان من ضمنها الأجبان المتنوعة التي كلفت الدولة خلال هذه الفترة مايقرب من 1.2 مليار دولار، مما يدل على إننا قد بدأنا العمل منذ عدة أشهر (منذ 3/ 7 / 2024 ) حيث قمنا بزيارات متعددة لمصانع السيارات والصناعات الغذائية والجلود والأدوات المنزلية والنسيج وصناعات المعدات الهندسية .. )، وذلك تشجيعاً لتوطين الصناعات المختلفة.

وأوضح وزير الصناعة، أن حجم استثمارات الشركة تبلغ نحو 6 مليار جنيه كما تبلغ نسبة المكون المحلى 70 % ويصل حجم الصادرات إلى 35 مليون دولار سنوياً ومستهدف أن يصل إلى 50 مليون دولار عام 2024، وقد أدخلت الشركة عدد 6 خطوط إنتاج خلال عامي 2202و 2023 ليصبح إجمالي عدد خطوط الإنتاج شاملاً خطى الإنتاج الجديدين الذى تم إفتتاحهما اليوم 28 خط إنتاج ، فضلاً عن ما توفره الشركة من فرص عمل تصل إلى 5550 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 100 مزرعة تنتج سنويا 200 ألف طن ألبان .

وأضاف" الوزير"، أن المصنع يقوم ووفقاً لتوجهات الدولة بتشغيل محطة للطاقة الشمسية بطاقة 7,6 ميجاوات وهى أكبر شركة تعتمد على محطة للطاقة الشمسية في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر باستثمار قدره 5 مليون دولار

حيث توفر الألواح الشمسية من 20% إلى 30% من استهلاك الطاقة بالمصنع بالإضافة إلى أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي في قطاع الألبان والعصائر في مصر بطاقة 3200 متر مكعب/ يوم .

وأشار إلى أن الحرص على المشاركة في افتتاح خطوط إنتاج جديدة بالمصنع يأتي في إطار خطة وزارة الصناعة لدعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وخاصة في مجال الصناعات الغذائية ومن ثم التصدير للخــارج بجودة عالية وبأسعار منافسة كما يأتي هذا الإحتفال في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفقا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة، مضيفاً انه في إطار تحقيق هذا التوجه قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتطور السياسات المالية والنقدية وحوافز وضمانات الاستثمار، وازدياد حجم السوق، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي لافتا الى انه تم من خلال هذه الاستراتيجية إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وبخاصة الصناعات الغذائية كأحد اهم القطاعات ذات الأولوية، وترتكز على عدد (7) محاور رئيسية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل علي حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمنا الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل مصنع بيتي التابع لشركة المراعي لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتنمية العلامات التجارية الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية، وإعداد مراكز عالمية للإنتاج والتصدير والتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا للوصول إلى مستقبل الغذاء الأخضر.

ووجه الوزير الشكر للمسئولين في شركة المراعي على جهودهم في دعم صناعة الأغذية وفقاً للآليات الإنتاجية الدولية. مع تمنياتي لكافة الشركات الصناعية الطموحة العاملة في مصر بالنجاح والتوفيق بما يساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية، وبما يؤدى لخلق مستقبل أكثر استدامة لبلدنا الحبيب خلال السنوات المقبلة.

ولفت الوزير إلى أنه لابد من وجود محطة تدريبية بداخل مصنع شركة بيتي تتولي عملية التدريب العام والتخصصي للطلاب الجدد الراغبين بالعمل في المصنع مشيراً إلى أن وزارة الصناعة علي اتم الاستعداد لتوفير مركز التدريب للمصنع بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية

وفي ختام كلمته عاهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بالعمل على مدار الساعة وزيارة المصانع باستمرار وافتتاح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة ووضع حجر الأساس لمصانع أخرى إلى أن تنتهي القائمة التي تم إعلانها يوم السبت الماضي خلال افتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل ولا نستورد إلا ما لا يمكن إنتاجه في مصر، وسنعمل على إنتاج الاحتياجات المحلية بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات.

وخلال كلمتها رحبت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بالسيد الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل وجميع الحضور على ارض البحيرة.

كما أشادت بشركة بيتى ومصنعها الذي يصدر من مصر منتجاته ولاكثر من ٤٥ دولة على مستوى العالم، كما أن الشركة التى تضم من خطوط الانتاج مايلبي هذه الاحتياجات الضخمة من منتجات الالبان والعصائر التى طالما تمتعت بالجودة العالية ماجعلها شركة عالمية تخوض غمار سوق الالبان وغيرها من المنتجات بقوة تحفر اسمها وثقتها وعلامتها فى هذا المجال.



وأشارت إلى الدعم الكامل من وزارة الصناعة لكل مايخص عملية التصنيع ومجال الصناعه فى عموم القطر المصري بصفة عامة ومحافظة البحيرة بصفة خاصة.



وأضافت، أن زيارة مصنع بيتى اليوم أحد فروع شركة المراعى العالمية وافتتاح الخطوط الجديدة به تعد خطوة مهمة ودعم كبير لكل المصانع.