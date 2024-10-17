صحة شمال سيناء تشارك في احتفالات ذكري نصر أكتوبر

احتفلت مديرية الصحة بشمال سيناء بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصرية ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء وبحضور النائب جازي سعد والشيخ عطية ابو قردود والشيخ بلال محمد بلال وعدد من القيادات ورموز المجتمع المدني .

أكد الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء أن الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر تُجسد روح العزيمة والإصرار لجموع المصرين ، والتي كانت نقطة تحول تاريخية، تجسدت فيها قيم التضحية والشجاعة، وكُتبت فيها أسمى صور البطولة على أرض سيناء .ولهذا قامت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء بالاحتفال بانتصارات أكتوبر العظيمة ضمن فعاليات مبادرة بداية.

وقال الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة، أن ذكرى أكتوبر تذكرنا دائمًا بأهمية الوحدة والتكاتف لتحقيق النصر، كما ونستلهم من هذا النصر العظيم العزيمة والإصرار على مواصلة البناء والتقدم.

وقال الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التدريب والمدارس بهذه الذكرى العظيمة نحتفل من القاعة الكبرى بمستشفي العريش العام بذكرى السادس من أكتوبر وأهمية دور مدرسة التمريض ومهنة التمريض كحجر اساس في جيش مصر الأبيض

وأشارت وفاء حمدى عبد الشافي منسق الحفل ومشرف مدرسة التمريض، إلى عرض إذاعة مدرسية مميزة من طلبة التمريض عن بطولات اكتوبر ووجه الدكتور حاسم تحيه شكر وتقدير لجميع العاملين بالقطاع الصحي جيش مصر الأبيض .