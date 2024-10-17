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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الإقليمي بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي شخص مصرعه في حادث تصادم وقع بين أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الإقليمي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس بالطريق الإقليمي في نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع مواطن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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