وفاة الفنان المصرى الأرمينى فاهان تلبيان عن عمر ناهز الـ61 عامًا

رحل عن عالمنا اليوم، الفنان المصرى الأرمينى فاهان تلبيان، عن عمر يناهز الـ 61 عاما ، بعد مسيرة إبداعية فى فن الأرض والبيئة.

ونشر الفنان والناقد صلاح بيصار، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نبأ وفاة الفنان المصرى الأرمينى قائلا: "رحل الفنان المصرى الارمينى الأصل فاهان تلبيان، صاحب الأعمال النحتية التى تمثل ثقلا وحيزا فى الفراغ، مع أعماله ذات الطابع الإنشائى والروح المعمارية".

وتابع: "كما أضاف إلى عالمه بمفهوم مابعد الحداثة، ماينتمى إلى فن الأرض والارتباط بالبيئة خاصة فى مشروعه على شاطىء مرسى مطروح، بامتداد 70متر وعرض 30 متر من جذوع وسيقان الأشجار الجافة بعضها مغلف بصفائح الالمنيوم".

واختتم: "فى ادانه لما يحدث بالبيئة المعاصرة، من إفساد بفعل البشر، وهكذا كان صاحب فكر وفن، رحمه الله واسكنه الجنة مع خالص العزاء لأسرته" .