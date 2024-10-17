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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توقيع الكشف على 776 مواطن خلال قافلة بداية المجانية بالعريش

الكشف على ٧٧٦ مواطن
الكشف على ٧٧٦ مواطن في قافلة بداية الطبية المجانية بالعريش
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أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن توقيع الكشف الطبي على 776 مواطن بالقافلة الطبية المجانية بمركز حضري أسيوط في نهاية اليوم الثاني للقافلة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بداية.

وأوضح الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، أن القافلة ضمت التخصصات الطبية في الجراحة العامة، أمراض الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، والجلدية.

وأشار الدكتور أحمد حسانين، منسق عام القوافل إلى استمرار انطلاق القوافل الطبية لتحقيق الهدف بتوفير الكشف والعلاج للمواطنين بأماكن سكنهم تطبيقًا لتوجيهات وكيل الوزارة باستمرار تفعيل دور إدارة القوافل بمديرية الصحة لخدمة المواطن بالأماكن البعيدة.

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