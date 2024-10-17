توقيع الكشف على 776 مواطن خلال قافلة بداية المجانية بالعريش

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن توقيع الكشف الطبي على 776 مواطن بالقافلة الطبية المجانية بمركز حضري أسيوط في نهاية اليوم الثاني للقافلة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بداية.

وأوضح الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، أن القافلة ضمت التخصصات الطبية في الجراحة العامة، أمراض الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، والجلدية.

وأشار الدكتور أحمد حسانين، منسق عام القوافل إلى استمرار انطلاق القوافل الطبية لتحقيق الهدف بتوفير الكشف والعلاج للمواطنين بأماكن سكنهم تطبيقًا لتوجيهات وكيل الوزارة باستمرار تفعيل دور إدارة القوافل بمديرية الصحة لخدمة المواطن بالأماكن البعيدة.