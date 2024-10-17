استمرار عمل سيارات التوثيق المتنقلة بجنوب سيناء

تواصل سيارات التوثيق المتنقلة عملها بمدينة دهب، لتقديم خدمات التوثيق المختلفة وتحرير التوكيلات والإقرارات وغيرها من الخدمات تسهيلًا على المواطنين وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقد كانت أعلنت وزارة العدل، تسيير عدد من سيارات التوثيق المتنقلة إلى مختلف المحافظات والقرى، من أجل التسهيل على المواطنين فى الحصول على خدمات التوثيق وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك بهدف توفير خدمات التوثيق بكفاءة وسرعة، وتقليل العبء على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وتشمل الخدمات المقدمة جميع الخدمات التي تقدمها مكاتب التوثيق الثابتة، مثل توثيق العقود والوكالات والشهادات وغيرها.