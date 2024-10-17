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الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار عمل سيارات التوثيق المتنقلة بجنوب سيناء

سيارات التوثيق المتتقلة
سيارات التوثيق المتتقلة
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تواصل سيارات التوثيق المتنقلة عملها  بمدينة دهب، لتقديم خدمات التوثيق المختلفة وتحرير التوكيلات والإقرارات وغيرها من الخدمات تسهيلًا على المواطنين وذلك  في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقد كانت أعلنت وزارة العدل، تسيير عدد من سيارات التوثيق المتنقلة إلى مختلف المحافظات والقرى، من أجل التسهيل على المواطنين فى الحصول على خدمات التوثيق وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك بهدف توفير خدمات التوثيق بكفاءة وسرعة، وتقليل العبء على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وتشمل الخدمات المقدمة جميع الخدمات التي تقدمها مكاتب التوثيق الثابتة، مثل توثيق العقود والوكالات والشهادات وغيرها.

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