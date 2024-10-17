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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الخشت يهنئ الدكتور محمد سامي بتعيينه رئيسًا لجامعة القاهرة

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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أعرب الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة السابق، عن خالص تهانيه القلبية للدكتور محمد سامي عبد الصادق بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة القاهرة، متمنيا له كل التوفيق والنجاح الكبير.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الدكتور محمد سامي عبدالصادق يتمتع بقدرات قيادية متميزة وتحقيق المزيد من الإنجازات الكبيرة التي تليق بتاريخ جامعة القاهرة ومكانتها.

وأكد الخشت، ثقته الكبيرة في قدرات الدكتور محمد سامي عبد الصادق القيادية والأكاديمية، مشيرًا إلى أن خبراته الإدارية والتعليمية ستسهم في تعزيز مسيرة النجاح التي تتميز بها الجامعة، واستكمال المشروعات الكبرى.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد سامي عبد الصادق أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة، شغل منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما شغل منصب المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات.

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