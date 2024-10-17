القاهرة الإخبارية: المكالمة الأخيرة بين نتنياهو وبايدن كانت أقل حدة مما سبقها

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك تسريبات من وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن كون المكالمة الأخيرة بين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن كانت أقل حدة من نظيرتها السابقة.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال مراسلة للقناة، أن بايدن أشار إلى عدم تأثر انتخابات الرئاسة الأمريكية بإجراءات الرد الإسرائيلي على إيران، كما يدلل على أن الرد سيكون قبل انعقاد الانتخابات.

ولفتت، إلى أن بنيامين نتنياهو قد قطع وعدا لبايدن بأنه لن يستهدف منشآت نفطية أو نووية، فهذا لا يعجب زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، مضيفة أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت بأن تم تحديد كيفية الضربة وتوقيتها، فضلا عن كثافتها.

وأوضحت، أن الضربة الإسرائيلية ستكون موجهة إلى منشآت عسكرية أو معامل لأبحاث نفطية أو نووية، ولكنها لم تكن موجهة لمنشآت نووية أو نفطية خوفا من تصعيد الأوضاع وجر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة.