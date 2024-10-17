محافظ الإسماعيلية يخصص مكانًا آمنًا لذوي الهمم باحتفالية عيدها القومي

قرر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تخصيص مكان آمن لذوي الهمم في احتفالات اليوم لمحافظة الإسماعيلية بعيدها القومي الثالث والسبعين، أمام معسكر القرش.

وأوضح المحافظ أنه لابد من دمج ذوي الهمم ومراعاة حقوقهم المشروعة في كافة احتفالات المحافظة، فهم جزء لايتجزأ من المجتمع، مؤكدًا أنه سيتم تخصيص مكانًا آمنًا مع توفير المقاعد المناسبة لهم والتي تسهل وتيسر عليهم مشاركة باقي المواطنين في الاحتفالات.

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في 16 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي يعد رمزا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائين وذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي ومعسكرات الإنجليز عام 1951م.