وزير الثقافة يسلم حاكم الشارقة "جائزة النيل للمبدعين العرب"|صور

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال زيارته الرسمية لإمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، على تسليم الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ميدالية "جائزة النيل للمبدعين العرب"، والتي أُعلن عنها مايو الماضي، عقب تصويت المجلس الأعلى للثقافة.

وأكد وزير الثقافة، أن منح الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، "جائزة النيل للمبدعين العرب"، هو تكريم مستحق لشخصية أثرت بشكل إيجابي وكبير على الثقافة العربية، ويعكس التقدير الكبير لإسهاماته القيمة في هذا المجال.

وقال وزير الثقافة، إن الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يعد واحدًا من أبرز الشخصيات التي أسهمت بشكل بارز في تعزيز الثقافة العربية، مشيرًا إلى أن إسهاماته في هذا المجال لا يمكن إغفالها، حيث أدى دورًا محوريًا في العديد من المشاريع الثقافية المُهمة.

وأوضح أن من أبرز هذه الإسهامات "مشروع المعجم التاريخي"، الذي وحد للمرة الأولى مجامع اللغة العربية، ما أسهم في الحفاظ على الهوية اللغوية والثقافية للعالم العربي، كما بذل جهودًا كبيرة في إنقاذ وترميم دار الكتب المصرية، بباب الخلق، بالإضافة إلى إقامة دار الوثائق بالفسطاط، وغيرها من المشروعات الثقافية المُهمة، وهي مشروعات تعكس حرصه الدائم على تعزيز التعاون الثقافي، وتطوير البنية التحتية الثقافية في المنطقة، كما تعكس حرصه على مد أواصر التعاون الثقافي المشترك.