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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العمل تنظم ندوة تثقيفية حول أهداف السلامة والصحة المهنية بجنوب سيناء

ندوات عن السلامة
ندوات عن السلامة والصحة المهنية
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نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، ندوة تثقيفية عن أهداف السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 18 متدربًا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وحضر الندوة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية، وتناولت أهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، كما تناولت خطط الطوارئ، ومخاطر الحريق، وأساليب الوقاية من الحرائق، وكيفية التعامل معها في حالة حدوثها.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز ثقتهم بقدرتهم على التعامل مع أي طارئ.

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