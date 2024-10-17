التحفظ على سائق أتوبيس ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة

تحفظت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، اليوم الخميس، على سائق الأتوبيس الذي جرى سقوطه بترعة الشرقاوية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والانقاذ النهري بالقليوبية تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من انتشال أتوبيس ركاب خالٍ من أى ركاب إثر سقوطه في ترعة الشرقاوية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بورود بلاغ بسقوط أتوبيس ركاب بترعة الشرقاوية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف الي مكان الواقعة وتبين سقوط أتوبيس ركاب "منطي - أحمد حلمي" أثناء وقوفه انزلق في الترعة، كما تبين عدم وجود اى ركاب بداخل الأتوبيس.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الأتوبيس، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.