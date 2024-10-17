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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تضامن جنوب سيناء توزع كروت تكافل وكرامة على الأسر الأولى بالرعاية

توزيع كروت تكافل
توزيع كروت تكافل وكرامة
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 قامت مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء بتوزيع كروت تكافل وكرامة على أسرتين من الأسر الأولى بالرعاية، بمدينة دهب، لتقديم الدعم المالي لهم ومساعداتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وذلك  في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وتعتبر هذه الكروت وسيلة فعالة لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، حيث تساهم في تحسين ظروفهم المعيشية يأتي ذلك بهدف ورفع العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم الدعم لهم، وتحسين جودة الحياة.

وقد تم توعية الأسر حول كيفية استخدام الكروت والاستفادة منها بشكل أفضل، مما يساعد على تحقيق الاستدامة الاقتصادية لهم.

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