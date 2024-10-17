"تعليم القاهرة" تعلن جداول اختبارات شهر أكتوبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مقترح جداول اختبارات شهر أكتوبر للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ويشمل الجدول المراحل التعليمية الثلاثة ( إبتدائى - إعدادى – ثانوى )، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٧حتي يوم الخميس ٢٠٢٤/١٠/٣١.

في سياق متصل تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم مدرستى الفنية المتقدمة التجارية بنين، ومحمد على الإعدادية بنين التابعتين لإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة.

وقد رافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والأستاذ أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وتفقد الوزير "المدرسة الفنية المتقدمة التجارية بنين" بإدارة السيدة زينب التعليمية وتضم المدرسة ٧٥٢ طالبا، حيث اطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة ونسب حضور الطلاب.