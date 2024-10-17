مكتبة الإسكندرية تستضيف معرض "الفن الأيبيروأمريكي الحديث والمعاصر".. الإثنين المقبل

تستضيف مكتبة الإسكندرية معرض صور فوتوغرافية بعنوان "الفن الأيبيروأمريكي الحديث والمعاصر"، تزامنًا مع إطلاق النسخة الرابعة من احتفالية الأسبوع الأيبيروأمريكي في الإسكندرية، وذلك يوم 21 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية العريقة، ويستمر حتى 26 أكتوبر الجارٍ.

تعزيز التبادل الثقافى

يأتي هذا النشاط في إطار احتفالات الأسبوع الأيبيروأمريكي الذي يقام في الإسكندرية للعام الرابع على التوالي، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والتعاون بين الجمهور السكندري والدول الأيبيروأمريكية.

ما هو الفن الأيبيروأمريكي؟

ويمثّل الفن الحديث والمعاصر في أيبيروأمريكا عالمًا نابضًا بالحياة يعكس التراث الثقافي الفريد الغني للمنطقة والمتأثر بعمق بتراثها الأصلي وواقعها الاجتماعي والسياسي، ولا يقتصر هذا المشهد الفني الديناميكي على اشراك الجمهور في الإسكندرية فحسب، بل يتردد صداه عالميًا أيضًا، ما يعزز فهمًا أعمق للهوية الأيبيروأمريكية، فيما يستمر المشهد الفني في التطور، ولا يكتفي الفنانون الأيبيروأمريكيون بإعادة تعريف السرديات الثقافية فحسب، بل يؤكدون أيضًا على مكانتهم في الخطاب العالمي، ما يجعل عملهم ضروريًا لفهم تعقيدات المجتمع الحديث، ويستمر التفاعل الثري بين التقاليد والابتكار في إلهام جيل جديد من المبدعين، ما يضمن بقاء الفن الأيبيروأمريكي كقوة حيوية ومؤثرة في المشهد المعاصر.

مشاركة 12 دولة أيبيروأمريكية

تشارك هذا العام 12 دولة أيبيروأمريكية وهي كالتالي: بوليفيا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وإسبانيا وإكوادور وجمهورية الدومينيكان وجواتيمالا والمكسيك وبنما وبيرو والبرتغال وإسبانيا وأوروجواي.

برنامح أسبوع الأيبيروأمريكي بالإسكندرية

يذكر أن الأسبوع الأيبيروأمريكي بالإسكندرية يتضمن أيضًا عرض 11 فيلمًا في معهد ثربانتس في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بدءًا من 21 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر، علاوة على ذلك، ستحتفل جامعة فاروس يوم 22 أكتوبر بمؤتمر مع السفارات الأيبيروأمريكية ذاتها، حيث سيقوم قسم اللغة الإسبانية بإعداد عدد من الأنشطة التي يقدمها الطلاب وستشمل الأنشطة إلقاء الشعر والعروض التقديمية والترجمة.