تعيين الشيخ سمير خليل مديراً لأوقاف أسوان

أصدر الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، قراراً بتكليف الشيخ سمير محمد خليل محمد، مديراً لمديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، خلفاً للشيخ حنفى محمود، والذى تم نقله لمديرية أوقاف محافظة سوهاج.

وأكد الشيخ سمير خليل، أنه يسأل الله التوفيق فى مهمته الجديدة التى كُلف بها، وأن يكون عند حسن ظن وزير الأوقاف والقيادات بالوزارة والتى كلفته بهذه المهمة، التى سيبدأ أولى خطواتها غداً الجمعة، بافتتاح مسجداً بقرية عنيبة التابعة لمركز نصر النوبة.

وحول السيرة الذاتية، أوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه تم تعيينه إماماً وخطيباً بالأوقاف بمحافظة الأقصر عام 1994، ثم عُين رئيساً لقسم الإرشاد الدينى والتفتيش عام 2004، ثم مديراً لإدارة بندر الأقصر عام 2014، ثم مديراً لمديرية الأوقاف بأسوان خلال شهر أكتوبر الحالى 2024، بالإضافة إلى حصوله على دبلومة فى الدراسات الإسلامية وتمهيدى الماجستير، لافتاً إلى مرافقته بعثة الحجاج المصرية فى عام 2012.