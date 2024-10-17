السوبر المصري.. وسام أبو علي ينضم لبعثة الأهلي في الإمارات

ينضم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى بعثة الفريق في الإمارات مساء اليوم الخميس بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

وسام أبو علي ينضم لبعثة الأهلي في الإمارات

وطلب وسام أبو علي من مسؤولي القلعة الحمراء، عدم العودة إلى القاهرة، عقب انتهاء معسكر منتخب فلسطين والالتحاق ببعثة الفريق الأحمر في الإمارات، بدلًا من السفر من الدوحة إلى القاهرة ثم إلى الإمارات.

ووافق مسؤولو الأهلي على طلب وسام أبو علي، حيث سيغيب عن المران الأخير للفريق الأحمر في القاهرة، قبل أن يلحق بالبعثة في الإمارات اليوم الخميس.

وشارك وسام أبو علي رفقة المنتخب الفلسطيني خلال فترة التوقف الدولي التي أقيمت في أكتوبر الماضي، حيث خاض مباراتي الكويت والعراق في تصفيات آسيا لكأس العالم.

موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات

يختتم الأهلي تدريباته الجماعية اليوم في القاهرة، قبل السفر على متن طائرة خاصة برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي إلى الإمارات لخوض كأس السوبر المصري للأبطال.



موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال، مساء يوم الأحد المقبل الموافق العشرين من أكتوبر الجاري.

فيما يواجه الفائز من مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا نظيره الفائز من مباراة الزمالك أمام بيراميدز في المباراة النهائية للبطولة في الإمارات.