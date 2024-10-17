متابعة إجراءات تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء في كوم أمبو ودراو

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد بالمتابعة الميدانية داخل المراكز التكنولوجى بمدن كوم أمبو، حيث بلغ عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء المقدمة بكوم أمبو نحو 2500 معاملة، وفى دراو حيث بلغ إجمالى المعاملات المقدمة 738 معاملة .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الإجراءات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء طبقاً لقانون 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية للتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم ، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن ، والمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

ووجه محافظ أسوان، بضرورة الاستمرار فى تذليل كافة العقبات أمام المتقدمين لسرعة إنهاء إجراءات إستخراج شهادة البيانات، مع تكليف العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات بتسخير الإمكانيات والتسهيل على المواطنين لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر ، على أن يتوازى مع ذلك تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات التصالح ، وإستثمار هذه الفرصة لتحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشى لهم .