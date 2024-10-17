ads
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

متابعة إجراءات تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء في كوم أمبو ودراو

السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات ا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد بالمتابعة الميدانية داخل المراكز التكنولوجى بمدن كوم أمبو، حيث بلغ عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء المقدمة بكوم أمبو نحو 2500 معاملة، وفى دراو حيث بلغ إجمالى المعاملات المقدمة 738 معاملة .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الإجراءات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء طبقاً لقانون 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية للتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم ، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن ، والمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

ووجه محافظ أسوان، بضرورة الاستمرار فى تذليل كافة العقبات أمام المتقدمين لسرعة إنهاء إجراءات إستخراج شهادة البيانات، مع تكليف العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات بتسخير الإمكانيات والتسهيل على المواطنين لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر ، على أن يتوازى مع ذلك تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات التصالح ، وإستثمار هذه الفرصة لتحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشى لهم .

1000115735
1000115735
المراكز التكنولوجى كوم أمبو طلبات التصالح مخالفات البناء أخبار محافظة أسوان