البورصة تخسر 20.7 مليار جنيه في نهاية تعاملات الخميس

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 20.7 مليار جنيه، مدفوع بمبيعات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2.155 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.31%، ليغلق عند مستوى 30,143.86 نقطة، وانخفض أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 1.32%، ليغلق عند مستوى 13,168.14 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 1.4% ليغلق عند 37,362.89 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 3,152.48 نقطة، وكذا مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 7,667.8 نقطة.

وهبط أيضاً ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.71%، ليغلق عند مستوى 10,779.27 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.86%، ليغلق عند مستوى 6,372.94 نقطة .

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الإتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 86 مليون جنيه، و 29.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 115.9 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.7 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 690.6 مليون سهم، من 127.4 ألف صفقة منفذة.