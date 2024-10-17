زلزال يضرب تركيا على عمق 10 كلم للمرة الثانية خلال يومين

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 عن وقوع زلزال في تركيا لليوم الثاني على التوالي.

زلزال في تركيا

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال الذي ضرب ولاية سيواس التركية وسط البلاد، بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر على عمق 10 كم، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية.

وأشارت "أفاد" إلى أن الزلزال وقع عند الساعة 11.29 بالتوقيت المحلي (ت.غ+3) وكان مركزه منطقة سيواس المركزية، ولم ترد أي تقارير "سلبية".

ووفق معلومات أولية لم تسجل أي خسائر في الأرواح أو دمار في الممتلكات، فيما تواصل الفرق المعنية أعمالها ميدانيا.

وأمس الأربعاء ضربت هزة أرضية بقوة 6.0 درجات ولاية مالاطيا التركية وشعر بها سكان مناطق مختلفة في محافظات الحسكة ودير الزور وحلي في سوريا، وعدة مناطق في شمالي لبنان.

زلزال شرق المتوسط

يذكر أن زلزالا مدمرا ضرب تركيا وسوريا في شهر فبراير من العام الماضي 2023، عرف بزلزال شرق المتوسط، تسبب في مقتل آلاف الأشخاص ودمار العديد من المدن وتهدم آلاف المنازل والمنشآت، ويصنف ضمن أكثر 10 زلازل فتكا في القرن الحادي والعشرين.

وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجة بمقياس ريختر، متفوقا على زلزال عام 1999، الذي ضرب تركيا وأودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص.