الري تعلن إطلاق حملة "على القد" خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري عن إطلاق حملة "على القد"، وذلك في حضور الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مصر الخير، وعدد من رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية والمثقفين والإعلاميين وكبار الكتاب والمؤثرين في المجتمع المصري وممثلي الوزارات وقيادات وزارة الموارد المائية والري، وذلك خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.

وأوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته، أن الهدف من هذه المبادرة هو إيصال مفهوم هام للمصريين وهو الحفاظ على المياه كنعمة من نعم الله في مصر نظرًا لحصتها الثابتة التي تقدر ب 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية التي تتزامن مع ثبات الموارد المائية تتطلب منا جميعا العمل سويا في مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنيه والشخصيات العامة للحفاظ عليها.

وأضاف، أن نجاح الحملة يتوقف على تضافر هذه الجهود التي بدونها لن يتحقق النجاح المرجو لهذه الحملة، متوجها بالدعوة للإعلاميين والشخصيات العامة بتقديم رسائل مبسطة في البرامج المختلفة للحفاظ على المياه، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف جميع فئات المجتمع المصري من الأطفال والشباب والطلاب والمرأة.

وأكد الدكتور سويلم، أن مصر حققت إنجازات كبيرة في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بشهادة المؤسسات الدولية، كما تتعاون مصر مع الأشقاء الأفارقة لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا للمياه 2063.

وأوضح، أن الزراعة هي المستهلك الأكبر للموارد المائية في مصر، وبالتالي فإن توصيل الرسائل للمزارعين لها الأولوية بين كافة الجهات المستهدفة مثل التحول للري الحديث والحفاظ على المجاري المائية من التلوث، بالإضافة لتوعية المواطنين بترشيد الاستخدامات المنزلية.

وأشار وزير الموارد المائية والري فيما يتعلق التغيرات المناخية إلى أن موجات الحرارة العالية التي شهدتها البلاد في فصل الصيف للعام الحالي والعام السابق، وعلى الرغم من ذلك لم يشعر المزارعين بنقص المياه في الترع نظرًا للمجهودات الضخمة التي بذلتها أجهزة الوزارة خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية.

كما توجه بالشكر لجميع الوزارات والجهات التي ساهمت في هذه الحملة وهي وزارات (التربية والتعليم - الأوقاف - الثقافة - الزراعة - النقل - البيئة )، والأزهر الشريف والكنيسة ومؤسسه مصر الخير.

كما توجه بالشكر للإذاعية القديرة سناء منصور لتنويهات التوعية التي سجلتها بصوتها المعروف، كما توجه بالشكر إلى الإذاعة المصرية على بث التنوهات الخاصة بالحملة.

وقام الدكتور علي جمعه بإلقاء كلمة أشار فيها إلى أن إطلاق حملة على القد تأتي بمثابة امتثال لأمر الله فينا بعمارة الارض وتزكية النفس في قوله تعالي "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"، مشيرًا إلى أن الإسراف في المياه يعد جريمة كما بلغنا عن سعد بن أبي وقاص عن النبي ﷺ أنه نهى عن الإسراف ولو كان على نهر جاري.

وأضاف، أن إطلاق حملة (على القد) تأتي لتوعية المصريين بأهمية المياه، وأن مؤسسة مصر الخير تتعاون في هذا المجال بكل امكانياتها ومؤسساتها المجتمعية في كافة أنحاء البلاد، موضحًا أننا اليوم نوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري لانطلاق هذه الحملة للحفاظ على المياه، ونتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري لكافة مجهوداته في هذا المجال.

وأثمر انطلاق الحملة على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومؤسسة مصر الخير، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والإذاعة المصرية لتنفيذ أنشطة الحملة.