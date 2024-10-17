توقيع بروتوكولي تعاون بين البورصة المصرية وجامعتي دمياط وحورس

شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية و جامعتى دمياط وحورس ، وذلك لتقديم محاضرات للطلبة عن مبادئ البورصة وتطبيق نموذج محاكاة البورصة، وأيضًا إعداد توزيع كتيبات إلكترونية تعليمية من قبل البورصة، و كذلك تنظيم سلسلة من الندوات لطلاب الجامعتين لنشر الوعى بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية.

ووجه الدكتور حمدان ربيع الشكر إلى محافظ دمياط على دعمه المستمر لجامعة دمياط ، مؤكدًا أن الجامعة تطلع دومًا إلى التواصل والدائم مع المحافظة لتحقيق التنمية و خدمة أبناء دمياط، ورحب رئيس الجامعة بالتعاون مع البورصة لتعريف الطلاب بأنشطة البورصة والمشاركة المجتمعية لدعم الطلاب .

ورحب أيضًا رئيس جامعة حورس على التعاون مع البورصة المصرية ، حيث وجه الشكر إلى محافظ دمياط على رعايته ودعمه لهذا البروتوكول، وأشار إلى أن جامعة حورس حريصة دائماً على المشاركة بالمبادرات التى ترعاها المحافظة وتعزيز المشاركات المجتمعية للجامعة .

وتوجه أحمد الشيخ بالشكر إلى محافظ دمياط على ترحيبه ودعمه بإقامة النسخة الثامنة من المؤتمر، كما رحب برئيسى جامعتى دمياط وحورس، وأعرب الشيخ عن سعادته بتواجده للمرة الثانية فى أقل من عام بمحافظة دمياط للتعريف بسوق المال ، حيث أكد أن محافظة دمياط تتمتع بصناعات متنوعة ومتعددة ، لذا دعا أبناء المحافظة إلى التواجد بسوق المال ، للتمتع بالمزايا الاستثمارية التى تعود من القيد بالبورصة ، والتى تتيح تنوع كبير بمختلف الأنشطة والتنوع فى المجالات الاستثمارية، حيث لفت رئيس البورصة إلى المفهوم العام للبورصة كسوق لتداول الأوراق المالية التى تُعد سلعة متفردة تخضع لقانون خاص لضمان صحة وسلامة عملية التداول ،فيما وقد قدم الأستاذ أحمد الشيخ عرض يشمل آليات المزايا التى تقدمها منظومة القيد فى البورصة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر البورصة المصرية للتنمية فى نسخته الثامنة ، والذى أٌقيم اليوم بمكتبة مصر العامة، بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط و الدكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس، ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة.

