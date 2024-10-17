الحجر الزراعي والمجلس التصديري يعقدان لقاء مع المصدرين لإيجاد حلول للمشكلات

عقد الدكتور محمد المنسي رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، وهاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية اجتماعا بحضور عددا من المصدريين ومحطات المعالجة المعتمدة، وذلك تمهيدًا للموسم التصديري الجديد لبحث أية معوقات قد تواجههم والعمل على تذليلها قبل الموسم.

وخلال اللقاء عرض المصدريين مطالبهم والتي وجه "المنسي" علي الفور بدراستها وعمل اللازم .

وبنهاية اللقاء، تم تقديم الشكر إلى ممثلي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمصدرين ومحطات المعالجة المعتمدة مع التأكيد على أنه سيتم عمل عدة لقاءات مستقبلية معهم لحل اية معوقات قد تواجههم علي المستوي الداخلي او الخارجي.