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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف سبب غرق "ميني باص" بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية  ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن إنقلاب أتوبيس بالركاب "اليوم" بترعة الشرقاوية بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.. تبين أنه  وحال توقف سيارة "مينى باص" ملك مكتب خاص للرحلات بدون سائق وخالية من الركاب على حافة الترعة المشار إليها أمام إحدى الورش لإجراء أعمال صيانة.. إنزلقت بمياه الترعة لعدم إحكام السائق لفرامل اليد الخاصة بالسيارة قبل مغادرتها.. وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص.. تم إنتشال السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

بالقليوبية بالسيارة ميني باص