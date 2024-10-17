الأمن يكشف سبب غرق "ميني باص" بالقليوبية

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن إنقلاب أتوبيس بالركاب "اليوم" بترعة الشرقاوية بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.. تبين أنه وحال توقف سيارة "مينى باص" ملك مكتب خاص للرحلات بدون سائق وخالية من الركاب على حافة الترعة المشار إليها أمام إحدى الورش لإجراء أعمال صيانة.. إنزلقت بمياه الترعة لعدم إحكام السائق لفرامل اليد الخاصة بالسيارة قبل مغادرتها.. وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص.. تم إنتشال السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.