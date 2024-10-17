الأحد.. النواب يناقش تطوير منظومة الدعم وتحسين جودة السلع بحضور وزير التموين

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، خلال جلساته العامة التي ستنعقد يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر، بيان الدكتور شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويتضمن بيان وزير التموين والتجارة الداخلية، الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.

وكان المجلس قد استمع لبيان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتم إحالته إلى لجنة الصناعة لدراسته، كما وافق المجلس نهائيًا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي.