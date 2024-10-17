جيش الاحتلال ينشر تحذيرًا بإخلاء مناطق في البقاع شرقي لبنان للمرة الأولى

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب بإخلاء عدد من المناطق في موقع البقاع شرقي لبنان، وهذا يحدث للمرة الأولى منذ بداية العدوان الإسرائيلي الواسع على الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أنه كان من المعتاد أن يقوم جيش الاحتلال بإصدار هذه التحذيرات وأوامر الإخلاء في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف «سنجاب»، خلال تغطية خاصة من حاصبيا عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن طلبات الإخلاء سالفة الذكر تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف يشن سلسلة من الغارات العنيفة على البقاع خلال الفترة القليلة المقبلة، ويأتي ذلك بالتزامن مع سلسلة من الغارات الجوية التي شنها طيران الاحتلال على البلدات في القطاع الجنوبي اللبناني.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: «عمليات القصف المدفعي متواصلة على بلدة الخيام في الجنوب اللبناني، وعلى ما يبدو أن جيش الاحتلال يستعد لفتح جبهات جديدة تتعلق بالعدوان البري على الأراضي اللبنانية».