صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ينعى الطالبة "أريج خالد" متطوعة أسوان

نعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بأسوان، وفاة إحدى المتطوعات بالصندوق بإدفو، الطالبة أريج خالد، والتى ساهمت بالعمل التطوعى لفترة طويلة أثرت خلالها نجاحات لصالح وخدمة المجتمع.

أكدت ولاء سعد عرفه، منسق البرامج الوقائية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بأسوان، أن الطالبة أريج خالد، والتى فاضت روحها إلى بارئها بعد معاناة مع المرض لحوالى شهرين واشتد بها المرض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الأقصر الدولى، كانت من أكثر المتطوعات بالصندوق حرصاً على العمل التطوعى لخدمة أبناء المجتمع.

وأضافت ولاء سعد عرفه، أن أريج خالد، الطالبة بالفرقة الرابعة الشعبة الإنجليزية بكلية تجارة، كانت محبة للعمل التطوعى والتحقت بوحدة تطوع أسوان صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى.

شاركت بجميع المبادرات الشبابية بمختلف مراكز أسوان

وأوضحت، أن اريج شاركت بجميع المبادرات الشبابية بمختلف مراكز أسوان وأهمها برنامج المحتوى المرئى بالمدارس للتوعية بأضرار المخدرات مع طلاب مرحلتى الإعدادى والثانوى وأيضا مشاركتها فى مبادرة إفطار صائم ومبادرات التوعية بأضرار المخدرات داخل مراكز الشباب.

وقالت ولاء عرفه، إن أريج حصلت على لقب أفضل مدربة متطوعة 2023 فى وحدة تطوع أسوان صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى كما لديها العديد من الأنشطة بالشباب والرياضة من سفراء برنامج مشوارى واحد المتدربين ببرنامج أهل مصر وعضو في yly ومتطوعة في العديد من المؤسسات والكيانات الشبابية وتركت أثر عظيم في نفوس الناس أينما مرت.