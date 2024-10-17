الدفاع المدني الفلسطيني: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثية

قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إنه لليوم الثالث عشر على التوالي الاحتلال الإسرائيلي يحاصر منطقة جباليا التي تضم عدد كبير من الأهالي وعدد كبير من المناطق حيث يوجد بداخلها بيت لاهيا بيت حانون جباليا، وتضم 2000 مواطن يتواجد في هذه المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي منذ ثلاثة عشر يومًا يمنع الطعام، الشراب والدواء عن هذه المواقفة وبالتالي المواطن يعيش في حالة مأساوية جدًا وفي أي لحظة من اللحظات يستشهد هذا المواطن أو يموت، وهؤلاء المواطنون بينهم أطفال ونساء حوامل وكبار سن ومرضى يحتاجون إلى العلاج المزمن وبالتالي الآن في ظل الحصار المفروض يعني يمنع بشكل كامل من إدخال هذه الأدوية وإدخال المستلزمات الطبية من أن يتلقى هؤلاء العلاج.

وأكد أننا نتحدث عن واقع مأساوي وواقع صعب جدًا يعيشه المواطن في هذه المنطقة، مؤكدًا أن هناك ظروف صعبة جدًا يعيشها رجل الدفاع المدني وهناك مأساة في ظل عدم قدرتنا على تلبية كل نداءات الاستغاثات.