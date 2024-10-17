فعاليات القاهرة للمياه تهدف لتقديم رؤى موحدة حول هذا الملف.. فيديو

قالت أميرة قمر، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، من القاهرة، إن اليوم الخميس، هو الخامس والأخير من ختام فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، بمشاركة أكثر من 30 منظمة إقليمية ودولية وما يزيد على 255 جلسة فرعية و5 جلسات عامة.

وأضافت مراسلة قناة إكسترا نيوز، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف الرئيسي من أسبوع القاهرة السابع للمياه هو تقديم رؤى موحدة تعكس رؤية العالم وطموحاته وتطلعاته وخاصة إفريقيا في ملف المياه.

وأوضحت أن فعاليات اليوم انطلقت بعدد من الجلسات الرئيسية الافتتاحية التي ناقشت موضوع المجتمعات الذكية والخطط والتشريعات الخاصة بها، والمدن القادرة على التكيف والتعامل مع التغيرات المناخية.