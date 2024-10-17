مقتل عامل على يد آخر بدار السلام

لقى عامل مصرعه طعنا بسلاح ابيض فى ظروف عامضة على يد آخر بمنطقة دار السلام .

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من مستشفى أحمد ماهر بوصول جثة شاب مصاب بعدة طعنات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتبيّن مقتل شاب طعنًا على يد آخر بمنطقة دار السلام، ولاذ بالفرار.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم في أثناء تنفيذ جريمته، وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض على المتهم، وتم نقل الجثمان لثلاجة مستشفى أحمد ماهر، وجارٍ عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم.