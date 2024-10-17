فرق الصيانة تنجح في إصلاح كسر خط الطرد الرئيسي بالكرور وضخ المياه.. صور

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، نجاح فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى الإنتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد الرئيسى للصرف الصحى الممتد من محطة رقم 11 بمنطقة الكرور بقطر 630 مللى من نوعية الـ GRB ، مع بدء ضخ المياه بالشبكات وتشغيل محطة جبل شيشة بكامل طاقتها ، فى وقت قياسى لم يتجاوز الـ 12 ساعة ، وهو ما لم يحدث من قبل .

التنسيق لتنفيذ الخط البديل لعدم تكرار المشكلة بالتعاون مع المواطنين

وكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإجراء الإختبارات فى المسافة التى تم تغيير ماسورة الطرد بها ، وتركها لمدة ٣ ايام للاختبار والتأكد من جودة الوصلة وذلك قبل البدء في أعمال الردم وإعادة الشيء لأصله ، مع وضع العلامات التحذيرية للحفاظ على سلامة المارة من المواطنين والمركبات من أى أضرار ، وهو الذى يتكامل بالتنسيق لتنفيذ الخط البديل لعدم تكرار المشكلة بالتعاون مع المواطنين .

وقدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لهذه الجهود المكثفة التى تم بذلها على مدار الساعة بإشراف من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، بتكاتف كافة الجهات فى ملحمة من العمل المنظم الذى ساهم فى إنجاز أعمال الإصلاح والصيانة على الوجه الأكمل .

ووجه مديرية التضامن الإجتماعى بحصر التليفات الناتجة عن تدفق مياه الصرف داخل بعض المنازل لسرعة صرف المساعدات العينية والمادية لأصحابها ، مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية بإتخاذ التدابير المسبقة اللازمة لتقليل الأضرار فى حالة حدوث كسورات مشابهة .

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