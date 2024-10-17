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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة يكشف عن قميص الكلاسيكو

قميص برشلونة
قميص برشلونة
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كشف نادي برشلونة الإسباني، عن قميصه الجديد الذي من المقرر أن يرتديه خلال مواجهة الكلاسيكو القادم، أمام غريمه ريال مدريد في مسابقة الدورى "الليجا".

ونشر برشلونة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إكس"، صورًا للقميص يتصدره شعار الفرقة الغنائية الإنجليزية كولد بلاي بمناسبة طرح ألبومها الأخير "القمر الجديد".

وشارك العديد من نجوم الفريق مثل لامين يامال، وبيدري وروبرت ليفاندوفسكي، في الإعلان عن القميص.

واعتادت منصة سبوتيفاي الراعي الرسمي لقميص برشلونة تغيير التصميم مع كل مباراة كلاسيكو، في محاولة للترويج لعدد من الألبومات التي تملك حقوقها التجارية.

ومن المقرر أن يحل فريق برشلونة ضيفًا على نظيره ريال مدريد، يوم 26 أكتوبر الجارى على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الدور الأول من الدوري الإسباني.

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