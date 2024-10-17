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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسرائيل تواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

معبر كرم أبوسالم
معبر كرم أبوسالم
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قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما زالت تواصل إغلاق المعابر التي تؤدي إلى قطاع غزة، إلى جانب زيادة الحصار والخناق على الأشقاء، وزاد هذا الحصار في الفترة الأخيرة بعد احتلال منفذ رفح البري.

وأضاف «إبراهيم»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «إسرائيل تواصل إغلاق المعابر التي تؤدي إلى قطاع غزة وتقليص عدد أيام عمل منفذ كرم أبو سالم، والذي تدخل من خلاله المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل مؤقت إلى القطاع».

وتابع، أن قطاع غزة يعاني مجاعة بسبب نقص المساعدات الغذائية والحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال، وبالتحديد في منطقة الشمال، مشيرا إلى أن الاحتلال عمل على تقليص أعداد الشحنات التي تدخل بشكل عام طوال أيام العمل من خلال تقليل أيام عمل منفذ كرم أبوسالم، أو تقليص أعداد الشحنات التي تدخل المنفذ.

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