باستخدام أسحلة نارية.. جماعة مسلحة تعتدي على كاتدرئية أوكرانية

تعرضت كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل في تشيركاسي بأوكرانيا اليوم لحادث إرهابي، حيث اعتدى جماعة إبيفانيوس دومينكو على المصلين في الكاتدرئية بأسلحة نارية، وبلغ عددهم ما يقرب من 100 شخص على حد ذكر إيبارشية تشيركاسي.

وقالت الإيبارشية في بيان لها على مواقع التواصل الإجتماعي اليوم: "دخل أشخاص يرتدون ملابس مموهة وأقنعة (حوالي 100 شخص) بالقوة إلى حرم كاتدرائية كبير الملائكة ميخائيل وطردوا المؤمنين الذين كانوا يصلون خلال القداس الليلي هناك".

وتابعت، وجاء أبناء الرعية للدفاع عن الكاتدرائية وحاولوا طرد المحتلين باستخدام طفايات الحريق ورذاذ الفلفل في أيديهم، وحدث اشتباك على أراضي المعبد ، وخلال ذلك استخدم المهاجمون مسدسات غازية ضد المواطنين العزل، وانتهت المواجهة بتكسير نوافذ المعبد وتحطيم بعض موجوداته وسرق المهاجمون المال الموجود في خزنة الكاتدرائية.

ويقول التلفزيون الروسي الرسمي، إنه قد باشرت السلطات الأوكرانية بملاحقة واضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بعد انقلاب عام 2014 في عهد بيوتر بوروشينكو. في ديسمبر 2018، وبدعم من بطريرك القسطنطينية، تم إنشاء ما يسمى بالكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا من منظمتين انشقاقيتين.

منذ ذلك الحين، وبتشجيع من السلطات، قام المنشقون بالاستيلاء على معابد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بالقوة ومهاجمة الكهنة العاملين هناك.

في 20 أغسطس، اعتمد البرلمان الأوكراني في قراءته النهائية قانونا يسمح بحظر نشاط الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وفي 24 أغسطس، وقع فلاديمير زيلينسكي على الوثيقة.