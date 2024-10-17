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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

15 شهيدًا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمخيم جباليا

أرشيفية
أرشيفية
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ لها، اليوم الخميس، سقوط 15 شهيدا وعشرات المصابين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

قصفت قوات الاحتلال قصف مدرسة أبو حسين الابتدائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأشار إلى أن النيران اندلعت في خيام النازحين الموجودة في باحة المدرسة نتيجة قصف الاحتلال.

ولفت إلى أن الشهداء والجرحى نُقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة.

وكان 3 مواطنين على الأقل قد استُشهدوا وأصيب آخرون بجروح في وقت سابق من اليوم، في قصف الاحتلال لخيمة عند مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,438 مواطنا، وإصابة 99,246 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

قصف طيران الاحتلال مدرسة أبو حسين نازحين مخيم جباليا قطاع غزة