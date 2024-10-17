وزارة الثقافة تُقيم ندوة تعريفية بمسابقة «تمثيل مصر ببينالي فينسيا للعمارة 2025»| صور

أقامت وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس " محمد ابو سعده " ندوة تعريفية بمسابقة تمثيل مصر في بينالي فينسيا للعمارة ٢٠٢٥ تعريف وعرض خبرات نجاحات سابقة، وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس طارق النبراوي وبتنظيم شعبة العمارة بالنقابة برئاسة دكتور أحمد الزيات.

وأوضح رئيس الجهاز أن مسابقة بينالي فينسيا التي تقام بالتناوب عام للفنون التشكيلية وعام للعمارة أن طرح الجهاز للمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينسيا للعمارة منح شباب المعماريين فرصة أكبر للترشح وخلق فرص إبداعية وتنافسية لشباب الخريجين وخلق انتقائية متميزة للمشروع الفائز ونتج عن ذلك تميز الجناح المصري وكان هناك إشادة دولية بالجناح خلال هذه الفترة.

وأضاف رئيس الجهاز أن هذا العام تم رصد جوائز مالية بقيمة ١٠٠ ألف جنيه، بالإضافة لتحمل الوزارة لتكاليف السفر وعرض المشروع.

وأضاف أن معظم المشاريع الفائزة في فينسيا هي التي تحقق فكرة فلسفية تعكسها العمارة وتحقق موضوع المعرض المطروح لكل عام، وأن تمثل المجتمع المصري وتخلق عمارة ذكية مستدامة لها ثقافة معمارية وعمرانية.

وعرض د.هابي حسني مدير عام الإدارة الإستراتيجية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتاريخ المشاركات المصرية في بينالي فينسيا وتطورها ومنذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن طرح فيهم الجهاز ٦ مسابقات متتالية، وعرض هذه المشروعات الفائزة في المسابقة وطرحت مشروعاتهم في البينالي ، وعرض م.معاذ ابو زيد من شباب المعماريين الفائزين بمشروع المسابقة لعام ٢٠١٨ وهو مشروع روبابيكا، وهو المشروع الذي لاقي إعجاب رواد المعرض وحقق المركز السابع في شهادات التقدير وشارك في العديد من المسابقات الدولية الأخرى، كما عرض لتفاصيل المشروع من الفكرة إلى أن أصبحت مجسدة في فينسيا.

وعرض د. أحمد سامي لمشروع معمل النيل وهو المشروع الفائز بالمسابقة ومثل مصر في بينالي فينسيا للعمارة ٢٠٢٣، وأيضا تم عرض الفكرة وكيفية تنفيذها والتعاون مع العديد من الجامعات الدولية إلى أن تم تنفيذها ونالت إعجاب جمهور المعرض واستمرار التعاون بين الجامعات الدولية على هذا المشروع للمشاركة به في العديد من المحافل الدولية المختلفة.

وأدار الندوة الدكتور أحمد الزيات رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين، وتم مناقشه استفسارات الشباب حتى يتمكنوا من المشاركة في المسابقة.

يذكر أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري طرح مسابقة بينالي فينسيا للعمارة لتمثيل مصر في الدورة التاسعة عشرة، والتي ستغلق باب التقدم في ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤، ويطرح الجهاز المسابقة للمرة السادسة على التوالي والتي تتناول فكرة تصميم وتنفيذ عمل يحقق موضوع المعرض لدورة ٢٠٢٥ وهو "collective lntelligens. Natural .artificial.

وتأتي فكرة طرح المسابقة لاختيار أفضل مشروع لتمثيل مصر في بينالي فينسيا للعمارة في دورته التاسعة عشرة، حرصاً من وزارة الثقافة متمثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على الإرتقاء المستمر بالمشاركة المصرية في المحافل الدولية.