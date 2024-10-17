محافظ دمياط يستقبل رئيس البورصة المصرية

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الخميس بمكتبه، أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، و الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط و الدكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس، و ذلك ايذانًا بإطلاق مؤتمر البورصة فى نسخته الثامنة و توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجامعتى دمياط وحورس .

وجاء اللقاء بحضور الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط.

هذا وقد رحب "محافظ دمياط" برئيس البورصة ، مشيدًا بما تقوم به من جهود لنشر ثقافة الشمول المالى والتعريف بأنشطة البورصة وتعزيز الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية وعائد للنمو ، وأعرب " المحافظ " عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التعاون المشترك مع البورصة لتعزيز تلك الأهداف والوصول إلى المواطنين وأصحاب المشروعات والشركات لتعريفهم بمزايا القيد فى البورصة .

وأكد محافظ دمياط أن محافظة دمياط تشهد طفرة تنموية بكافة القطاعات ، حيث تم إطلاق مشروعات قومية بها ، علاوة على وجود مدينة رأس البر السياحية التى تحظى بمكانة كبيرة ليس فقط على المستوى المحلى وإنما الدولى أيضًا.

ومن جانبه، أعرب أحمد الشيخ عن سعادته بإطلاق النسخة الثامنة من المؤتمر بمحافظة دمياط، مؤكدًا حرص إدارة البورصة المصرية على الانتشار بالمحافظات لتعريف المواطنين بأنشطة البورصة وتشجيع الشركات على المشاركة بها ، والاستفادة منها ، مما يساهم في تحقيق عائد على المواطن و أيضًا تحقيق التنمية.

وفى ختام اللقاء تبادل محافظ دمياط ورئيس البورصة المصرية الدروع التذكارية، تقديرًا لجهودهما فى دعم المؤتمر، و تبادل أيضًا رئيس البورصة و رئيس الغرفة التجارية الدروع ، كما سلم أحمد الشيخ درع البورصة إلى رئيسا جامعتى دمياط وحورس.