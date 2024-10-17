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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جلسة نقاشية حول مشاريع المياه التابعة للاتحاد الأوروبي على هامش أسبوع القاهرة السابع

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
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عُقدت جلسة نقاشية مخصصة لتسليط الضوء على مشاريع المياه الممولة من الاتحاد الأوروبي، تحت شعار "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة". يهدف الحدث إلى مناقشة التحديات العالمية المرتبطة بالمياه واستكشاف الحلول المستدامة، وذلك في إطار فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.

وتناولت الجلسة التزام الاتحاد الأوروبي بإدارة المياه المستدامة في مصر، حيث تم استعراض عدة مشاريع مبتكرة وتأثيرها الإيجابي على المجتمعات المحلية. أبرز هذه المشاريع هو برنامج توسيع خدمات الصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ، الذي يخدم أكثر من 500 ألف نسمة في 79 قرية، بإجمالي استثمار يبلغ 164 مليون يورو، منها 32 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

كما تم تسليط الضوء على مشروع إزالة التلوث من مصرف كتشنر، الذي يعمل على تحسين خدمات إدارة النفايات لأكثر من 5 ملايين شخص في ثلاث محافظات، بتكلفة إجمالية تصل إلى 408 ملايين يورو. بالإضافة إلى مشروع توقعات منظومة الصرف الصحي في محافظة الفيوم، الذي يخدم مليون نسمة في 611 قرية، وتبلغ تكلفته الإجمالية 593 مليون يورو.

هذه العروض توفر رؤى قيمة حول كيفية تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة تحديات المياه والمناخ، وتعكس الجهود المستمرة لتحقيق إدارة مياه مستدامة في مصر.

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