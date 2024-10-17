أول رد من محافظة القليوبية بشأن أتوبيس شبرا الخيمة

أصدرت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، بيانا بشأن سقوط ميني باص ركاب في ترعة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة.

وقال البيان، إن المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية تلقي تقريرا من خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا بشأن تلقي غرفة عمليات محافظة القليوبية إخطار اليوم الخميس الموافق 17 اكتوبر 2024 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بشأن سقوط مينى باص خال من الركاب بترعة الشرقاوية بمنطقة منطي بحي غرب شبرا الخيمة.

وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور بالتحرك، حيث تبين أنه مينى باص خاص رحلات، ولا يوجد به ركاب وكان متواجد أمام ورشة ولم تكن الفرامل مشدودة بشكل جيد مما أدى إلى تحرك الأتوبيس باتجاه الترعة مما أدى إلى انزلاقه في الترعة.

وعلى الفور جرى إرسال ونش حيث جري رفعه من الترعة ولا يوجد اى اصابات ولا وفيات جراء هذا الحادث، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

وناشدت محافظة القليوبية وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة حول مثل هذه الوقائع لمنع إثارة البلبلة والشائعات والمعلومات المغلوطة.

أتوبيس شبرا الخيمه

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