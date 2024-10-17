الجيش الصومالي يتسلم قاعدة عسكرية بإقليم جوبا السفلي من بعثة الاتحاد الإفريقي

تسلم الجيش الوطني الصومالي اليوم الخميس قاعدة عسكرية بإقليم جوبا السفلى من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في البلاد (أتميس)، وهو ما يمثل نجاحا كبيرا في المرحلة الثالثة من تخفيض القوات الأفريقية.

وأشاد الجيش الصومالي - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا" - بقوات الدفاع الكينية لدورها في الحرب ضد مليشيات الشباب الإرهابية، وتعزيز السلام في الإقليم.

وقال وزير الدفاع في الحكومة الفيدرالية عبد القادر محمد نور: "إن هذه الخطوة تعد بداية تاريخية لتتولى الصومال مسؤولية أمنها"، مضيفا أن وزارة الدفاع ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها بتسلم أمن البلاد بالكامل.