بلدية بيت لاهيا: إسرائيل تحاصر مناطق شمال غزة بهدف دفع السكان للنزوح

أعلنت بلدية بيت لاهيا، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مناطق شمال غزة وتمنع دخول الغذاء والدواء بهدف دفع السكان للنزوح، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الإثنين الماضي، إدخال أدوية ومستلزمات طبية وطعام إلى المرضى والطواقم الطبية المحاصرة في مستشفيات شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 10 أيام حصارها لشمال قطاع غزة وقصفها المركز عليه، فيما يمنع دخول الغذاء والمياه والوقود، ما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية.

وأعاد الحصار المطبق الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة وشمال القطاع من جميع الجهات، المجاعة إلى الواجهة، وخلق أوضاعًا صعبة للغاية، في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية والوقود والمياه.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي وضعت سواتر ترابية لمنع الفلسطينيين من التوجه لمدينة غزة القريبة، ولدفعهم للنزوح عبر طريق واحد، وهو شارع صلاح الدين إلى جنوب القطاع، بهدف تفريغ شمال قطاع غزة من السكان.

وأكد السكان ومسؤولو الرعاية الطبية والدفاع المدني، أنه منذ بدء تطويق جباليا والقصف الكثيف والطرق المغلقة تحول دون إيصال المساعدات الطبية.