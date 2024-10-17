تخرج منذ أيام.. مصرع ضابط شرطة في حادث تصادم بالمنوفية

لقى ضابط شرطة برتبة ملازم يُدعى سعيد حمدي مصيلحي شلبي، مصرعه في حادث تصادم أليم.

حفلة تخرجه كانت منذ أيام قليلة

وأوضح أحد زملائه، أن الضابط المتوفي من قرية اصطباري بمركز شبين الكوم التابع لمحافظة المنوفية، مواليد عام 2002، وهو خريج كلية الشرطة 4 سنوات، دفعة 2024، وكانت حفلة تخرجه يوم 30 سبتمبر الماضي، أي قبل اسبوعين من وفاته، والتحق حديثًا للعمل بقطاع الأمن العام، ولكنه رحل قبل أن يعرف توزيعته الداخلية.

وكان الضابط المتوفي قد نشر على حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك بعض المنشورات الدينية والأمنيات بالتوفيق والأدعية خلال أيام قليلة قبل وفاته ومنها: (اتمنى لما أموت أكون سبت ذكرى حلوة في قلب كل حد اتعاملت معاه).. و(اللهم إجعلني ملازمًا للحق وناصرًا للضعفاء).. و (يعطيك وأنت عاصٍ، أفيحرمك وأنت مقبل عليه).

وتحولت منصات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء، وتبادل أقارب وأصدقاء الفقيد منشورات وصورًا للضابط المتوفي وعم عليهم الحزن، لما كان يتمتع بأخلاق عالية وطيبة قلب كما وصفه معظم أهالي قريته.

يذكر أن قرية اصطباري بمركز شبين الكوم قد شهدت في نفس اليوم وفاة شاب آخر من شبابها وهو الطالب أحمد محمد جمال منصور شخبة، في حادث سير أليم.