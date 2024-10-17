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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استطلاع: هاريس تتفوق على ترامب في التعامل مع حرب غزة وفقًا للناخبين اليهود

هاريس وترامب
هاريس وترامب
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يعتقد اليهود الأمريكيون أن نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، ستتعامل مع الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل أفضل من الرئيس الأمريكي السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، لكن معظمهم ينظرون إلى ترامب على أنه أكثر دعما للإسرائيليين، وفقا لاستطلاع جديد للرأي.

وفي المجموع، اعتقد 54 في المائة من اليهود الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته " CHIP50" أن هاريس ستتعامل مع الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل أفضل من ترامب، مقارنة بـ 36 في المائة اعتقدوا أن المرشح الجمهوري سيتعامل مع الحرب بشكل أفضل.

وتشير النتائج أيضا إلى أن غالبية اليهود الأمريكيين يعتزمون التصويت لهاريس، حيث قال 60 في المائة من اليهود الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون لهاريس، ضعف الـ30 في المائة ممن يعتزمون اختيار ترامب، بحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية الخميس.

وتعد الحرب المستمرة في الشرق الأوسط هي قضية رئيسية للناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

ومن بين المشاركين اليهود في الاستطلاع، قال 65 في المائة إن ترامب يؤيد الإسرائيليين، بينما قال 34 في المائة هذا عن هاريس. وفي المجموع، يعتقد 14 في المائة من المستطلعين أن ترامب يدعم الشعب الفلسطيني، بينما قال 25 في المائة هذا عن هاريس.

وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت بين 20 أغسطس و 8 أكتوبر، حيث شمل 907 بالغين يهود بهامش خطأ يزيد أو ينقص 3.3 في المائة.

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