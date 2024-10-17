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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"العبور العظيم" محاضرة تثقيفية تزامنًا مع احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر بأبنوب

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نظم بيت ثقافة أبنوب، محاضرة تثقيفية بعنوان "العبور العظيم"، بالتعاون مع إدارة أبنوب التعليمية، بمقر مدرسة المهندس عيد الثانوية بنات، ضمن برامج وزارة الثقافة

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن خطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، من خلال فرع ثقافة أسيوط، وبالتعاون مع إدارة أبنوب التعليمية برئاسة الدكتور أحمد حاسنين بحر، ونفذها بيت ثقافة أبنوب برئاسة محمود عبد الرؤوف

حاضر فيها مصطفى يوسف بالتربية والتعليم بأبنوب، وناقش بداية الاستعداد لإسترداد الأرض وتسليح الجيش وتدريب الجنود ثم تطرق إلى خطة الخداع الاستراتيجية لصرف أنظار العدو عن الاستعدادات المصرية لعبور القناة وتحدث عن خط بارليف والنقط الحصينة به والتي دمرها الجيش المصري خلال العبور.

وتناول كيف تم العبور ومراحله المتتابعة بداية من الضربة الجوية والتمهيد النيراني ثم عبور القوات لقناة السويس وتكبيد العدو أكبر خسائر في الأفراد والمعدات، ثم تحدث عن بسالة الجندي المصري ومهارته في تنفيذ التعليمات المكلف بها، موضخًا أن التخطيط الجيد ودراسة كافة التفاصيل أدت إلى نجاح العبور و تحقيق الانتصار في يوم 6 أكتوبر 1973.

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